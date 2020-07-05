2020-07-05T17:51:25+03:00
Дом. Семья

Житель Самарской области нашел в лесу африканскую птицу

Мужчину удивили козодои в гнезде на земле
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Эти птицы обитают в умеренных широтах Евразии и в северо-западной Африке. Фото: vk.com/lesnoy63ru.Эти птицы обитают в умеренных широтах Евразии и в северо-западной Африке. Фото: vk.com/lesnoy63ru.
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Житель Самарской области поделился в интернете своей находкой. В лесу под Сызранью он нашел птенцов козодоя. Эти птицы обитают в умеренных широтах Евразии и в северо-западной Африке. Фотографии птенцов мужчина выложил в группе «Рачейское лесничество».

- Сегодня встретил птенцов козодоя обыкновенного. Гнезда не обнаружил. Думал, что птенцы упали на землю, стал искать самку, но безуспешно. К счастью через пять минут она вернулась к малышам. Как потом выяснилось - они гнездятся на земле, - рассказал житель региона.

Козодои живут в сосновых лесах, на просеках, пустошах и пустырях, а в Южной Европе предпочитают заросли вечнозелёных жестколистных и колючих кустарников. Зимую козодои в Африке, южнее Сахары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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