Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП
Смертельная авария произошла в Красноярском районе Самарской области в субботу, 4 июля. На дороге «Урал – Новосемейкино» столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». Погиб водитель первой легковушки, еще два человека пострадали: водитель и пассажирка «Гранты», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- «Лада Калина» двигалась по второстепенной дороге в сторону Новосемейкино, на перекрестке она не уступила движение «Гранте», которая ехала во встречном направлении, - уточнили в полиции.
Пассажирке «Гранты» оказали помощь медики скорой, а водитель легковушки сам обратился в медучреждение. Ему назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU