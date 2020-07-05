Около Новосемейкино в Самарской области произошло смертельное ДТП

5 Июль 2020 2020-07-05T18:14:48+03:00

«Лада Калина» двигалась по второстепенной дороге в сторону Новосемейкино и на перекрестке она не уступила движение «Гранте». Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Смертельная авария произошла в Красноярском районе Самарской области в субботу, 4 июля. На дороге «Урал – Новосемейкино» столкнулись «Лада Калина» и «Лада Гранта». Погиб водитель первой легковушки, еще два человека пострадали: водитель и пассажирка «Гранты», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- «Лада Калина» двигалась по второстепенной дороге в сторону Новосемейкино, на перекрестке она не уступила движение «Гранте», которая ехала во встречном направлении, - уточнили в полиции.

Пассажирке «Гранты» оказали помощь медики скорой, а водитель легковушки сам обратился в медучреждение. Ему назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU