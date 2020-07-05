2020-07-05T20:58:55+03:00
Общество

В начале рабочей недели в Самарской области прогнозируют жару +35 и град

В понедельник местами кратковременный дождь, гроза, а дальше без существенных осадков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В начале недели в регионе будет очень жарко.В начале недели в регионе будет очень жарко.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жаркое начало недели в Самарской области. Столбики термометров днем будут подниматься выше отметки +30. Так в понедельник, 6 июля, ночью будет +16… +21, днем +30… +35. Местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, а при грозе его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Во вторник и среду, 7 и 8 июля, ночью +16… +21, днем +30… +35. Переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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