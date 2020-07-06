2020-07-06T09:12:09+03:00
Общество

В Самаре задержали посредника во взятке

Он должен был передать нужным людям 141 тысячу рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина с деньгами был задержан с поличнымМужчина с деньгами был задержан с поличнымФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре задержали местного жителя, который подозревается в посредничестве во взяточничестве. Задержанием занимались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Самаре.

– 40-летний безработный и ранее не судимый мужчина, по версии следствия, получил 141 тысячу рублей. За это он обещал свое посредничество в получении официальных документов. Он был задержан с поличным возле жилого дома на улице Фасадной, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники СУ СК России по региону возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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