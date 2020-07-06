В Самаре задержали посредника во взятке
В Самаре задержали местного жителя, который подозревается в посредничестве во взяточничестве. Задержанием занимались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Самаре.
– 40-летний безработный и ранее не судимый мужчина, по версии следствия, получил 141 тысячу рублей. За это он обещал свое посредничество в получении официальных документов. Он был задержан с поличным возле жилого дома на улице Фасадной, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники СУ СК России по региону возбудили уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных деяний.
ИСТОЧНИК KP.RU