Промобот Василий вручил девяти аспирантам СамГУПС дипломы и благодарности

6 Июль 2020 2020-07-06T09:34:16+03:00

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Девять аспирантов Самарского государственного университета путей сообщения получили дипломы об окончании обучения и благодарности «За высокие достижения в научно-исследовательской деятельности». Им присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Торжественная церемония прошла на региональной инновационной площадке Куйбышевской железной дороги «Трансфер инноваций». Здесь молодые учёные СамГУПС в рамках веб-семинаров и тренингов осваивают новые технологии, в том числе искусственного интеллекта, цифровых двойников и цифровых экоистем.

- Сейчас диплом об окончании аспирантуры и квалификация преподаватель-исследователь имеет высокий статус. Следующим важным шагом должна стать защита кандидатской диссертации, а в дальнейшем – и докторской диссертации. Это очень благородная задача. Вы должны доказывать, что вы лучшие, вы должны получать уникальные научные результаты, и тем самым укреплять свою академическую, деловую, профессиональную и личную репутацию, - обратился через видеоэкран инновационной площадки к молодым учёным ректор СамГУПС Иван Андрончев.

К поздравлениям присоединился проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин. Он отметил, что практически все современные профессии требуют анализа, синтеза и разработок новых перспективных решений, которых никогда не было ранее. И на это должны быть нацелены выпускники аспирантуры СамГУПС.

Кстати, дипломы и благодарности аспирантам вручил промобот Василий. Дипломы получили: Ирина Анатольевна Ефремова, Ирина Александровна Ефремова, Алексей Жалилов, Сафура Калиева, Елена Сандлер, Александр Иванов, Дарья Сергеева, Наталия Шамонова и Виталий Юрлов.

Научные направления аспирантов связаны с совершенствование параметров работы систем железнодорожного транспорта, техносферной безопасностью и природообустройством, а также с работой техники и технологий наземного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU