2020-07-06T09:50:26+03:00
Общество

Житель Самарской области задолжал государству более 200 тысяч рублей

Благодаря вмешательству судебных приставов удалось погасить долг
Владислав КИРСАНОВ
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Меры приставов помогли получить необходимую сумму ФОТО: УФССП по Самарской областиМеры приставов помогли получить необходимую сумму ФОТО: УФССП по Самарской области
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Житель Сызрани накопил серьезный долг по налогам. Сумма, которую он должен был государству, составила 209 тысяч рублей. Исполнительные документы были переданы судебным приставам Сызранского района Самарской области.

– Было вынесено предупреждение о необходимости погашения долга в 5-дневный срок. Однако местный житель его проигнорировал. Ему был назначен исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти совершили выезд по месту жительства с целью ареста имущества. Эти меры побудили должника заплатить по счетам. Был погашен и общий долг, и исполнительский сбор. Дело было закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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