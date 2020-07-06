Житель Самарской области задолжал государству более 200 тысяч рублей
Житель Сызрани накопил серьезный долг по налогам. Сумма, которую он должен был государству, составила 209 тысяч рублей. Исполнительные документы были переданы судебным приставам Сызранского района Самарской области.
– Было вынесено предупреждение о необходимости погашения долга в 5-дневный срок. Однако местный житель его проигнорировал. Ему был назначен исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Представители исполнительной власти совершили выезд по месту жительства с целью ареста имущества. Эти меры побудили должника заплатить по счетам. Был погашен и общий долг, и исполнительский сбор. Дело было закрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU