В Самаре «Тойота Лэнд Крузер» сбила велосипедиста

6 Июль 2020 2020-07-06T10:11:40+03:00

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Вчера, 5 июля, в Самаре произошло ДТП. 57-летний водитель «Тойоты» двигался по Ракитовскому шоссе. В определенный момент авто допустило наезд на 38-летнего велосипедиста.

– Мужчина, управлявший двухколесным транспортом, получил различные травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала его в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас проводится проверка по факту происшествия, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU