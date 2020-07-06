В центре Самары могут снести «дом с часами»

6 Июль 2020 2020-07-06T10:51:55+03:00

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Жители Самары выступили против сноса одной из городских достопримечательностей. Речь идет о доме Кожевникова, который располагается на Коммунистической, 5. Он более известен, как «дом с часами».

– Несмотря на то, что здание официально признано охраняемым объектом культурного наследия, ко мне обратились жители города. Они сообщили, что дом хотят расселить, а затем снести. Соответствующие письма направлены Дмитрию Азарову и Елене Лапушкиной, – сообщил депутат Михаил Матвеев в своих социальных сетях.

Матвеев отметил, что здание обладает исторической ценностью, а также является популярным объектом туристических маршрутов. Он сообщил, что будет добиваться сохранения всего здания. Жители города уже создали в социальных сетях группу единомышленников, которые против сноса строения.

ИСТОЧНИК KP.RU