В центре Самары могут снести «дом с часами»
Жители Самары выступили против сноса одной из городских достопримечательностей. Речь идет о доме Кожевникова, который располагается на Коммунистической, 5. Он более известен, как «дом с часами».
– Несмотря на то, что здание официально признано охраняемым объектом культурного наследия, ко мне обратились жители города. Они сообщили, что дом хотят расселить, а затем снести. Соответствующие письма направлены Дмитрию Азарову и Елене Лапушкиной, – сообщил депутат Михаил Матвеев в своих социальных сетях.
Матвеев отметил, что здание обладает исторической ценностью, а также является популярным объектом туристических маршрутов. Он сообщил, что будет добиваться сохранения всего здания. Жители города уже создали в социальных сетях группу единомышленников, которые против сноса строения.
ИСТОЧНИК KP.RU