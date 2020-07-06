Идея о переносе памятника-самолета в Самаре нашла поддержку у командующего ЦВО

6 Июль 2020 2020-07-06T11:16:32+03:00

Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн

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Памятник МиГ-17, который располагался на территории военной части в Самаре, в ближайшее время обретет новое место установки. Соответствующая идея была поддержана в командовании войсками ЦВО.

– Командующий войсками ЦВО Александр Лапин побывал в Самаре. Он поддержал мою идею перенести и установить МиГ-17 по аналогии с Ил-2. Для реализации проекта планируется привлечь внебюджетные средства, – сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Одно из возможных мест установки монумента – кольцо Московского шоссе и улицы Луначарского. Александр Хинштейн отметил, что точное место будет дополнительно обсуждаться с жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU