2020-07-06T11:16:32+03:00
Общество

Идея о переносе памятника-самолета в Самаре нашла поддержку у командующего ЦВО

Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн
Владислав КИРСАНОВ
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Памятник ветшает без должного ухода ФОТО: твиттер Александра ХинштейнаПамятник ветшает без должного ухода ФОТО: твиттер Александра ХинштейнаФото: Twitter.com
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Памятник МиГ-17, который располагался на территории военной части в Самаре, в ближайшее время обретет новое место установки. Соответствующая идея была поддержана в командовании войсками ЦВО.

– Командующий войсками ЦВО Александр Лапин побывал в Самаре. Он поддержал мою идею перенести и установить МиГ-17 по аналогии с Ил-2. Для реализации проекта планируется привлечь внебюджетные средства, – сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Одно из возможных мест установки монумента – кольцо Московского шоссе и улицы Луначарского. Александр Хинштейн отметил, что точное место будет дополнительно обсуждаться с жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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