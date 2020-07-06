В Самаре осудят мужчину, который хотел купить водительские права

6 Июль 2020 2020-07-06T11:31:34+03:00

Он выступал в роли посредника от потенциального водителя

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Следственный отдел Куйбышевского района Самары завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

– Следствие предполагает, что в апреле 2020 года дважды получил от гражданина по 28 тысяч рублей. Сумма 56 тысяч должна была стать частью двух взяток на 136 тысяч рублей. За эти деньги посредник должен был помочь оформить двое водительских прав категории «B», – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Документы должны были быть сделаны без фактической сдачи экзаменов. Сейчас следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело с обвинительным заключением передано в суд. Оперативное сопровождение осуществляли подразделения ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU