2020-07-06T12:18:40+03:00
Общество

В Самаре сотрудники полиции задержали убийцу на месте преступления

48-летний мужчина убил оскорбившего его человека
Владислав КИРСАНОВ
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Правоохранители оперативно смогли задержать подозреваемогоПравоохранители оперативно смогли задержать подозреваемогоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В начале июня в Самаре произошло убийство. Два сотрудника полиции патрулировали территорию в районе станции метро «Безымянка». С улицы они услышали крики помощи, после чего двинулись в том направлении.

– Во дворе дома на земле лежал мужчина, он был в крови и по внешним признакам мертв. Рядом с ним находился еще один человек, одежда и лицо которого также были в крови. Очевидцы пояснили, что именно он является убийцей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Был задержан 48-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Он был пьян и сообщил, что в ходе словесного конфликта с погибшим, нанес ему ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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