В Самаре УАЗ протаранил ВАЗовскую легковушку

6 Июль 2020 2020-07-06T12:34:07+03:00

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Вчера, 5 июля, в Самаре произошло ДТП. 46-летний водитель УАЗа с номерами республики Башкортостан двигался по улице Масленникова в сторону Московского шоссе. В определенный момент он нарушил правила дорожного движения, в результате чего врезался в «четырнадцатую», за рулем которой был 25-летний молодой человек.

– Удар пришелся в водительскую дверь. Парень за рулем легковушки пострадал. С травмами головы он был срочно госпитализирован сотрудниками скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU