В Самаре УАЗ протаранил ВАЗовскую легковушку
Вчера, 5 июля, в Самаре произошло ДТП. 46-летний водитель УАЗа с номерами республики Башкортостан двигался по улице Масленникова в сторону Московского шоссе. В определенный момент он нарушил правила дорожного движения, в результате чего врезался в «четырнадцатую», за рулем которой был 25-летний молодой человек.
– Удар пришелся в водительскую дверь. Парень за рулем легковушки пострадал. С травмами головы он был срочно госпитализирован сотрудниками скорой помощи. По факту случившегося проводится проверка, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU