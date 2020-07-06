2020-07-06T12:44:23+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 135 человек в Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 135 жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 5399 человекОбщее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 5399 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказали о новых 135 заболевших COVID-19 по данным на сегодня, 6 июля. Общее число зараженных достигло 5399 человек, 3126 из них выздоровели и были выписаны, 58 – скончались.

– 74 человека в Самаре, 16 – в Тольятти. 10 новых пациентов в Сызрани, семь – в Волжском районе, пять – в Кинеле. По четыре заболевших в Новокуйбышевске и Ставропольском районе, по три – в Кинель-Черкасском районе и Отрадном, двое – в Жигулевске. По одному – в Чапаевске, Октябрьске, Исаклинском, Кошкинском, Нефтегорском, Похвистневском и Красноярском районах, – говорится в сообщении.

31 человек ранее контактировал с уже заболевшим. 18 таких граждан в Самаре, семь – в Сызрани, по двое – в Тольятти и Волжском районе, по одному – в Ставропольском и Исаклинском районах. У 82 жителей Самарской области коронавирус обнаружили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 22 человека болели не имея никаких клинических проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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