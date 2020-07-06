В Самарской области задержали 15 мигрантов-овощеводов

6 Июль 2020 2020-07-06T13:34:38+03:00

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Сотрудники миграционного контроля ГУ МВД России по Самарской области провели оперативные мероприятия в Кинельском районе. Там были выявлены иностранные граждане, находящиеся на территории России незаконно.

– 15 человек осуществляли трудовую деятельность в качестве овощеводов на территории тепличного комплекса. На них были наложены административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, на работодателя мигрантов. ему грозит серьезный штраф, а также возможно приостановление деятельности. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU