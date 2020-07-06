2020-07-06T14:24:01+03:00
Общество

Участниками онлайн-Грушинского стали полмиллиона человек

Люди смотрели трансляции концертов в новом формате фестиваля
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Грушинский в формате онлайн собрал более 500 тыс просмотровГрушинский в формате онлайн собрал более 500 тыс просмотров
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Грушинский фестиваль - 2020 прошел в формате онлайн трансляций и собрал более 500 тысяч зрителей, они смотрели трансляции на официальном сайте и на ютубе. Онлайн-формат позволил пригласить еще больше известных исполнителей, чем обычно. Свои хиты исполнили Олег Митяев, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Галины Хомчик, Сергея и Татьяны Никитиных.

- Грушинский фестиваль, как и многие мероприятия в последние месяцы, проходит в интерактивном онлайн формате, потому что угроза здоровью и жизни людей ещё не миновала. Я очень рад, что несмотря на это, фестиваль, как и прежде, привлекает внимание жителей не только нашей прекрасной страны, но и зарубежных ценителей авторской песни, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Трансляция велась одновременно с четырех интерактивных сцен. Интересно, что максимальная цифра гостей на Грушинском достигала 100 тысяч человек. Теперь посмотреть концерты смогли еще больше зрителей.

Традиционно, с "Гитары" подвели итоги конкурса-прослушивания исполнителей. Лауреатами и дипломантами фестиваля стали 30 человек из России, Израиля и США.

А по итогам голосования на странице конкурса выберут победителя в номинации "Народный лауреат". Победитель получит в подарок новую гитару, а его песня попадет в ротацию на радиостанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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