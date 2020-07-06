2020-07-06T15:43:05+03:00
Общество

В Самаре уникальную подстанцию превратят в достопримечательность

За дело возьмутся активисты Том Сойер Феста- 2000, которые займутся восстановлением здания, имеющего явные признаки модерна
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Вот так сейчас выглядит зданиеВот так сейчас выглядит здание
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Активисты фестиваля Том Сойер Фест этим летом вместе с "Самарской сетевой компанией" возьмутся за реставрацию здания трансформаторной подстанции. Это уникальная постройка, имеющая все признаки стиля модерн несмотря на свое утилитарное назначение. Как объяснили организаторы фестиваля, сейчас активисты еще пытаются найти в архивах данные о том, почему подстанция оказалась именно такой - интернет-опрос представителей энергетической отрасли в других городах позволяет предположить, что это исключительно самарский феномен.

- К сожалению, сейчас внешний вид подстанции оставляет желать лучшего. И практически никто из горожан не воспринимает её как ценный и уникальный элемент исторической среды города. А эта самая историческая среда складывается не только из архитектуры жилых домов и учреждений, но и из многих других элементов. Таких, например, как эта подстанция, созданная в эпоху, когда ценилась не только функциональность объектов, но и их эстетические качества, - говорит идеолог "Том Сойер Феста" Андрей Кочетков.

Он также отметил, что для фестиваля в Самаре - это первый опыт работы с нежилой постройкой. И поблагодарил "Самарскую сетевую компанию" за то, что решили сделать из устаревшей подстанции достопримечательность высокого уровня, которую будет не стыдно показать туристам.

ССК профинансирует ремонт. Профессиональные строители проведут подготовительные работы, а волонтеры покрасят здание по эскизному проекту, разработанному архитектором Лизой Драчковой.

- Будет использовано характерное для стиля модерн цветовое решение, подобное тому, что применено на особняке Курлиной - одной из жемчужин стиля модерн в городе.

Том Сойер Фест в Самаре проходит с 2015 года, за это время отремонтировали 16 зданий и создали несколько паблик-арт работ. Сейчас он проходит более чем в полусотне населенных пунктов России и четыре раза получал президентский грант.

В планах на 2020 год - отремонтировать еще и деревянный жилой дом и вместе с художником Андреем Сяйлевым создать арт-объект.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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