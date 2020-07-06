В Самаре 31-летняя женщина, которую судили 8 раз, нарушила административный надзор

6 Июль 2020 2020-07-06T15:11:58+03:00

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31-летняя жительница Кировского района Самары нарушила установленный ей судом административный надзор. Срок, когда она должна была отмечаться в отделении полиции, а также не посещать питейные заведения и оставаться дома с 22 до 6 часов, действовал до 2027 года.

– Женщина проигнорировала эти ограничения. Она переехала в Чапаевск, но не явилась на регистрацию. Однако полицейские смогли ее найти. Гражданка пояснила, что знала об ответственности за нарушение. Поэтому она и попыталась скрыть свое местонахождение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанную, которая первый раз была привлечена к ответственности в 2005 году за грабеж, ждет очередной суд. Всего в свои годы женщина привлекалась к уголовной ответственности восемь раз.

ИСТОЧНИК KP.RU