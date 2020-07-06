В Самарской области «Рено» на большой скорости столкнулось с «Мерседесом»

6 Июль 2020 2020-07-06T15:48:05+03:00

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Вчера, 5 июля, в Самарской области произошло ДТП на трассе. 55-летний водитель «Рено» двигался по автодороге «Урал-Муханово». В определенный момент он нарушил ПДД и не уступил дорогу «Мерседесу», за рулем которого находился 38-летний мужчина.

– Произошло мощное столкновение. В результате аварии водитель «Рено» получил телесные повреждения. Он был экстренно доставлен в хирургическое отделение. Сейчас он находится под надзором медиков, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU