В Самарской области «Рено» на большой скорости столкнулось с «Мерседесом»
Вчера, 5 июля, в Самарской области произошло ДТП на трассе. 55-летний водитель «Рено» двигался по автодороге «Урал-Муханово». В определенный момент он нарушил ПДД и не уступил дорогу «Мерседесу», за рулем которого находился 38-летний мужчина.
– Произошло мощное столкновение. В результате аварии водитель «Рено» получил телесные повреждения. Он был экстренно доставлен в хирургическое отделение. Сейчас он находится под надзором медиков, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.
ИСТОЧНИК KP.RU