Более 400 человек из Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу

6 Июль 2020 2020-07-06T16:12:08+03:00

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 5399 случаев заболевания новой инфекцией

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько человек в регионе находятся под наблюдением врачей, а также какое количество тестов сделано на сегодняшний день.

– За минувшие сутки было сделано 2685 исследований на заболевание. Всего их проведено уже 320 953. Под медицинским наблюдением врачей в регионе остаются 438 человек, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 5399 заболевших COVID-19. Более половины из них – 3126 выздоровели и были выписаны. Еще 58 человек спасти не удалось – они скончались. На амбулаторном и стационарном лечение в регионе остаются 2215 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU