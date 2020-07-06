В Самаре из-за ремонта теплотрассы до конца июля перекроют еще одну улицу

6 Июль 2020 2020-07-06T18:23:49+03:00

На сей раз речь идет об участке на улице Печерская

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Администрация Самары рассказала, что с завтрашнего дня, 7 июля, будет перекрыта улица Печерская. Там начинаются работы по техническому перевооружению теплотрассы.

– Речь идет об участке дороги от 3 проезда до улицы Революционной. Просим автомобилистов с пониманием относиться к мерам, необходимым для производства работ в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов, и заблаговременно планировать свои маршруты следования, – говорится в сообщении властей города.

Работы планируется завершить до 30 июля текущего года. Отметим, что это далеко не первое перекрытие улиц в городе в связи с ремонтом теплотрасс. Ранее до конца лета перекрыли улицу Солнечную. Также работы ведутся на одной из полос Физкультурной.

ИСТОЧНИК KP.RU