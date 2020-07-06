2020-07-06T19:49:08+03:00
Общество

Для тяжелобольного ребенка из Самарской области ищут донора крови

У мальчика лейкоз, он проходит тяжелую химиотерапию
Владислав КИРСАНОВ
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Всех неравнодушных просят откликнутьсяВсех неравнодушных просят откликнутьсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Самарской области ищут донора крови для ребенка. Речь идет о несовершенном сыне пенсионера МВД, работавшей следователем по Елховскому району. Несовершеннолетнему мальчику необходима кровь 3-й группы с отрицательным резус-фактором.

– У ребенка лейкоз, он проходит тяжелую химиотерапию. Кровь просто необходима как поддерживающая терапия в виде ее переливания. Тем, у кого подходящая группа и резус-фактор, необходимо сказать, что кровь для Александра Кириллова 2004 года рождения, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Мальчик проходит лечение в детской клинической больниц №1 имени Ивановой. Всех неравнодушных просят откликнуться и не проходить мимо чужой беды. Кровь может спасти жизнь ребенку. Сдать ее можно сдать по адресу г. Самара, улица Ново-Садовая, 156 в будние дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 (с собой иметь паспорт и маску).

ИСТОЧНИК KP.RU

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