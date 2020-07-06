2020-07-06T20:25:42+03:00
Общество

Названа дата запуска поезда "Жигули" Самара - Москва после пандемии

Фирменный поезд Самара - Москва "Жигули" возвращается в строй уже с 17 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Купе в "Жигулях" просторнее. Фото: РЖДКупе в "Жигулях" просторнее. Фото: РЖД
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Названа дата запуска фирменного поезда Самара - Москва "Жигули" после пандемии. Первый состав отправится в путь в столицу с первого пути уже 17 июля. Об этом министр транспорта Иван Пивкин рассказал на совещании оперативного штаба, комментируя вопрос о возобновлении пассажирских перевозок из Самары.

Решение приняли после того, как спрос на места в двухэтажном поезде до Москвы сильно вырос. Количество вагонов пришлось увеличить с семи до 15, занято больше 75% мест. Именно поэтому пассажирам решили дать выбор. Интересно, что для защиты от коронавируса вагоны дезинфицируют, а проводников и пассажиров обеспечивают средствами защиты.

Иван Пивкин отметил также, что сейчас восстановлено движение 14 поездов из Самары. 12 из них транзитные, два формируются прямо в областной столице - это составы из Самары в Адлер и из Самары в Анапу через Пензу. Появились и новые поезда: до Владивостока, Белгорода, до республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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