В Тольятти из реки спасли мужчину, вывихнувшего плечо во время плавания

6 Июль 2020 2020-07-06T21:21:17+03:00

Самостоятельно выбраться из воды он не мог

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 июля, в Тольятти произошло ЧП. Во время патрулирования Итальянского пляжа спасатели получили сообщение о том, что 31-летний мужчина не может выбраться из воды.

– Он плавал, но в какой-то момент вывихнул плечо. Самостоятельно вернуться на берег пострадавший не мог. Спасатели в считанные минуты прибыли на место происшествия и помогли мужчине выбраться, – сообщили в ПСС по Самарской области.

В дальнейшем местный житель был передан медикам, которые госпитализировали его с полученной травмой. Отметим, за вчерашний день в Самарской области зафиксировали сразу несколько случаев с гибелью людей на воде. Среди жертв оказались подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU