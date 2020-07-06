Перелеты из Самары за границу хотят открыть уже с 1 августа 2020 года
В Самаре продолжают восстанавливать после пандемии разные сферы жизни. С 17 июля горожане смогут добраться до Москвы на фирменных "Жигулях". Восстанавливается и авиасообщение. Сейчас из Курумоча на внутренних направлениях выполняют 29 рейсов, 10 из них - в Москву компаниями Аэрофлот, Ютейр и S7.
А вот уже с 1 августа жители региона смогут улететь за рубеж, если, конечно, ничего не случится. Сначала самолеты отправят в страны ближнего зарубежья, а уже потом откроется и дальнее заграничное сообщение. Об этом на заседании штаба рассказало руководство аэропорта "Курумоч".
- Пик снижения в аэропорту «Курумоч» пришелся на апрель: перевозки упали на 88% по сравнению с 2019 годом, и исторический минимум держался два месяца – апрель и май, - рассказал исполнительный директор международного аэропорта «Курумоч» Михаил Берман.
В июне падение составило лишь 67%, а в июле появились новые рейсы по курортным направлениям - в Краснодар, Симферополь, Сочи и Анапу. Чаще стали летать самолеты на Москву и Питер.
Как отметили на заседании оперативного штаба региона, сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Здесь надеются, что пик пандемии пройден и нового обострения не случится.
ИСТОЧНИК KP.RU