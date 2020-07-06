Перелеты из Самары за границу хотят открыть уже с 1 августа 2020 года

6 Июль 2020 2020-07-06T21:26:52+03:00

В самарском аэропорту уже принимают все больше самолетов Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Сначала перелеты из Самары за границу откроют только для стран ближнего зарубежья

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В Самаре продолжают восстанавливать после пандемии разные сферы жизни. С 17 июля горожане смогут добраться до Москвы на фирменных "Жигулях". Восстанавливается и авиасообщение. Сейчас из Курумоча на внутренних направлениях выполняют 29 рейсов, 10 из них - в Москву компаниями Аэрофлот, Ютейр и S7.

А вот уже с 1 августа жители региона смогут улететь за рубеж, если, конечно, ничего не случится. Сначала самолеты отправят в страны ближнего зарубежья, а уже потом откроется и дальнее заграничное сообщение. Об этом на заседании штаба рассказало руководство аэропорта "Курумоч".

- Пик снижения в аэропорту «Курумоч» пришелся на апрель: перевозки упали на 88% по сравнению с 2019 годом, и исторический минимум держался два месяца – апрель и май, - рассказал исполнительный директор международного аэропорта «Курумоч» Михаил Берман.

В июне падение составило лишь 67%, а в июле появились новые рейсы по курортным направлениям - в Краснодар, Симферополь, Сочи и Анапу. Чаще стали летать самолеты на Москву и Питер.

Как отметили на заседании оперативного штаба региона, сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась. Здесь надеются, что пик пандемии пройден и нового обострения не случится.

ИСТОЧНИК KP.RU