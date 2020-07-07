2020-07-07T09:35:26+03:00
Общество

На продаже масок и других СИЗ в Самарской области поставщики и производители заработали миллиарды

Средств индивидуальной защиты активно закупают и сейчас
Евгения ВАСИНА
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А вы по какой цене покупали маски?А вы по какой цене покупали маски?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Производители и поставщики масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) заработали в Самарской области миллиарды рублей. Об этом сообщат газета «Самарское обозрение».

Так по данным издания, ГКУ «Самарафармация» с апреля по июнь подписала несколько контрактов на общую сумму 222 млн рублей. Областная клиническая больница им. С.Д.Середавина по контрактам заплатила за СИЗ 74 млн рублей, Тольяттинская ГКБ №5 —22 млн рублей, областная детская инфекционная больница подписала контракты на 8,8 млн рублей, а Самарская городская больница №6 —3,8 млн рублей.

Кроме того, СИЗ активно покупают многочисленные предприятия региона, государственные учреждения и частные компании. За одну медицинскую маску в регионе придется заплатить примерно от 30 до 39 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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