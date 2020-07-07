В Самаре ищут нового руководителя фонда капремонта

7 Июль 2020 2020-07-07T09:26:04+03:00

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Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области объявило открытый конкурс на замещение должности руководителя Фонда Капитального ремонта. Соответствующее извещение опубликовано на сайте министерства. Принимать заявки от потенциальных кандидатов ведомство собирается с 10 по 14 августа

В извещении указаны основные требования к желающим занять вакантную должность. Они должны быть гражданами РФ, иметь высшее образование в сфере строительства, экономики или юриспруденции и обладать опытом работы в области ЖКХ или строительства, причем такой опыт должен быть не менее пяти лет, из которых как минимум три года – на руководящей позиции. Впрочем, в министерстве готовы рассмотреть и кандидатов с другим образованием, но в этом случае в сфере строительства человек должен проработать не менее семи лет.

Кандидат должен будет предоставить целый пакет документов, среди которых справка об отсутствии алкогольной и наркотической зависимости. После этого заявку рассмотрит областное министерство. Вторым этапом конкурса станет письменное тестирование в минстрое России и собеседование на уровне замминистра строительства и ЖКХ РФ. После этого кандидат должен будет пройти аналогичное собеседование в областном минЖКХ.

Напомним, прежний руководитель Фонда капремонта Михаил Архипов пошел под суд по обвинению в получении многомиллионного подкупа от руководителей строительных компаний. Вместе с братом Алексеем он был задержан сотрудниками ФСБ летом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU