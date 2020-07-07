Изменилось время начала матчей "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом"

7 Июль 2020 2020-07-07T09:51:13+03:00

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Стало известно о переносе времени начала матчей "Оренбурга" с ЦСКА и Ростовом. Как сообщили в РПЛ, в изменении времени начала игры виновата жаркая погода.

Раньше начать игру 27 тура Оренбург - ЦСКА предполагалось в 16.00 мск (это 18.00 местного времени). Теперь же игра начнется в 20.00 по местному времени, когда жара спадет, чтобы футболисты могли играть нормально и зрители не мучились на трибунах.

В 28 туре клубу предстоит сыграть с "Ростовом" и игра начнется в 20.30 по местному времени, а не в 16.00 как планировалось раньше. Синоптики обещают что в дни матчей температура в городе будет 32 и 38 градусов соответственно.

Напомним, что "Оренбург" пропустил две игры из-за коронавируса у игроков, им засчитали техническое поражение. Первый матч клуб провел в Казани с Рубином, игра закончилась проигрышем со счетом 1:0.

Сейчас "Оренбург" на последнем месте в турнирной таблице, настроение у игроков, конечно, уже далеко не такое боевое, так как проблемы с инфекцией подорвали боевой дух в команде. Сейчас клубу предстоит собраться и постараться выиграть хотя бы один матч.

ИСТОЧНИК KP.RU