«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку
С происшествия началось утро 7 июля в Тольятти. На улице Полякова в районе пешеходного перехода белая LADA Granta сбила девушку. ДТП произошло рано утром между кварталами 18А и 18Б.
Очевидцы, что записали на видео последствия происшедшего и выложили запись в социальные сети, отметили, что пострадавшая могла переходить дорогу по пешеходному переходу.
- То, что висит знак «пешеходный переход» еще ничего не значит, пешеходы из кустов вылетают и на дорогу не смотрят, - отметили тольяттинские автомобилисты. - А автомобилисты такого не ожидают. Там не видно подходящих к переходу пешеходов и деревья нависают на провода.
На место ДТП прибыли медики сотрудники МЧС. Врачи осмотрели пострадавшую. Насколько страшные травмы получила девушка, пока не сообщается.
В Тольятти на улице Полякова сбили девушку .
ИСТОЧНИК KP.RU