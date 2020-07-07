«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку

7 Июль 2020 2020-07-07T09:59:48+03:00

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С происшествия началось утро 7 июля в Тольятти. На улице Полякова в районе пешеходного перехода белая LADA Granta сбила девушку. ДТП произошло рано утром между кварталами 18А и 18Б.

Очевидцы, что записали на видео последствия происшедшего и выложили запись в социальные сети, отметили, что пострадавшая могла переходить дорогу по пешеходному переходу.

- То, что висит знак «пешеходный переход» еще ничего не значит, пешеходы из кустов вылетают и на дорогу не смотрят, - отметили тольяттинские автомобилисты. - А автомобилисты такого не ожидают. Там не видно подходящих к переходу пешеходов и деревья нависают на провода.

На место ДТП прибыли медики сотрудники МЧС. Врачи осмотрели пострадавшую. Насколько страшные травмы получила девушка, пока не сообщается.

В Тольятти на улице Полякова сбили девушку .

ИСТОЧНИК KP.RU