2020-07-07T09:59:48+03:00
Происшествия

«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку

Пострадавшей потребовалась помощь медиков
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Предположительно, девушка шла по пешеходному переходуПредположительно, девушка шла по пешеходному переходуФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

С происшествия началось утро 7 июля в Тольятти. На улице Полякова в районе пешеходного перехода белая LADA Granta сбила девушку. ДТП произошло рано утром между кварталами 18А и 18Б.

Очевидцы, что записали на видео последствия происшедшего и выложили запись в социальные сети, отметили, что пострадавшая могла переходить дорогу по пешеходному переходу.

- То, что висит знак «пешеходный переход» еще ничего не значит, пешеходы из кустов вылетают и на дорогу не смотрят, - отметили тольяттинские автомобилисты. - А автомобилисты такого не ожидают. Там не видно подходящих к переходу пешеходов и деревья нависают на провода.

На место ДТП прибыли медики сотрудники МЧС. Врачи осмотрели пострадавшую. Насколько страшные травмы получила девушка, пока не сообщается.

В Тольятти на улице Полякова сбили девушку .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области нашли еще 102 больных коронавирусом
«За кустами пешеходов не видно»: в Тольятти на улице Полякова сбили девушку
Изменилось время начала матчей "Оренбурга" с ЦСКА и "Ростовом"
Новый тренер "Крыльев" рассказал, что поможет клубу остаться в РПЛ
В Самаре ищут нового руководителя фонда капремонта
На продаже масок и других СИЗ в Самарской области поставщики и производители заработали миллиарды
Омик из Самары в Рождествено станет чаще заходить на Проран
В Самарской области с жителями поговорят, чтобы они не тонули
В Самаре не готовы открыть фитнес-центры и вот почему
Самарскую область ждут новые коронавирусные ограничения и запреты
Политолог Дмитрий Орлов рассказал, о чем говорят результаты голосования в Самарской области
Перелеты из Самары за границу хотят открыть уже с 1 августа 2020 года
В Тольятти из реки спасли мужчину, вывихнувшего плечо во время плавания
Под Самарой снова разбили лагерь трудовые мигранты
Названа дата запуска поезда "Жигули" Самара - Москва после пандемии
Для тяжелобольного ребенка из Самарской области ищут донора крови
В Самаре из-за ремонта теплотрассы до конца июля перекроют еще одну улицу
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Более 400 человек из Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
В Самарской области «Рено» на большой скорости столкнулось с «Мерседесом»
В Самаре 31-летняя женщина, которую судили 8 раз, нарушила административный надзор
В Самаре уникальную подстанцию превратят в достопримечательность
Участниками онлайн-Грушинского стали полмиллиона человек
В Самарской области задержали 15 мигрантов-овощеводов
В Самарской области за сутки коронавирус излечили 25 пациентам