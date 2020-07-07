В Самарской области нашли еще 102 больных коронавирусом
В Самарской области 6 июля нашли еще 102 больных коронавирусом. Такие цифры опубликовал оперштаб России. К счастью, новых смертей не зафиксировано. Всего в регионе 5501 больных. При этом все больше людей выписываются из больниц и с амбулаторного лечения, выздоровев и избавившись от инфекции.
6 июля заболевших несколько меньше, чем в предыдущие два дня. Однако, все равно больше, чем было еще неделю назад. Стоит отметить, что в регионе сняли многие ограничения, например, работают рестораны, торговые центры. Из-за жары переполнены пляжи, речнын суда.
Накануне стало известно, что в пяти муниципалитетах Самарской области ситуация хуже, чем в среднем по региону. Губернатор потребовал от местных властей решить, нужно ли вернуть какие-то ограничения снова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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