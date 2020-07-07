В Самарской области за сутки излечили от коронавируса 65 человек

7 Июль 2020 2020-07-07T11:41:22+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, сколько пациентов выписали за прошедшие сутки. Напомним, за сегодня в регионе появилось еще 102 больных, а их общее число достигло 5501 жителя.

– За минувший день из стационаров Самары, Тольятти и Кинеля выписали 28 человек. Еще 37 жителей Самары, Тольятти и Сызрани завершили амбулаторное лечение. Общее число выздоровевших составляет 3191 жителя области, – говорится в сообщении.

За весь период в губернии не удалось спасти 58 человек – они скончались. Общее число пациентов на стационарном и амбулаторном лечении составляет 2252 жителя. В регионе продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU