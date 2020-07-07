Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19
Кто может получить субсидию?
- субъекты МСП, в том числе производящие (реализующие) подакцизные товары
- НКО, включенные в реестр социально ориентированных или реестр в наибольшей степени пострадавших в связи с COVID-19
Перечень ОКВЭД на получение субсидии
- физкультурно-оздоровительная сфера (93, 96.04, 86.90.4)
- гостиничный бизнес (55)
- общественное питание (56)
- предоставление бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты — 95, 96.01, 96.02)
- дополнительное образование (85.41, 88.91)
Цели и порядок предоставления субсидии:
- единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат на проведение мероприятий по профилактике COVID-19: закупку средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции
- на основе реестра получателей субсидий, формируемого ФНС
Как определяется размер субсидии?
расходы в фиксированном размере 15 000 руб.
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текущие расходы 6500 руб.*количество работников в мае 2020
! для ИП без работников: 15 000 руб.
Сроки направления заявления на получение субсидии:
с 15 июля по 15 августа 2020
Как попасть в реестр получателей субсидий?
- направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте
- получатель субсидии (субъект МСП) должен состоять в реестре МСП по состоянию на 10 июня
- получатель субсидии (организация) не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а если он ИП – на дату получения субсидии не прекратил деятельность ИП и не снят с учета в налоговом органе
- у получателя субсидии по состоянию на 1 июня отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3 тыс. руб.
Ознакомиться с полным текстом постановления Правительства РФ № 976 от 02.07.2020 можно на сайта mybiz63.ru по ссылке https://mybiz63.ru/materials/normativnaya-baza-antikrizisnykh-mer.
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