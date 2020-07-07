Утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19

7 Июль 2020 2020-07-07T11:49:05+03:00

Рассказываем, кто может получить деньги, как оформить выплаты

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Кто может получить субсидию?

- субъекты МСП, в том числе производящие (реализующие) подакцизные товары

- НКО, включенные в реестр социально ориентированных или реестр в наибольшей степени пострадавших в связи с COVID-19

Перечень ОКВЭД на получение субсидии

- физкультурно-оздоровительная сфера (93, 96.04, 86.90.4)

- гостиничный бизнес (55)

- общественное питание (56)

- предоставление бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты — 95, 96.01, 96.02)

- дополнительное образование (85.41, 88.91)

Цели и порядок предоставления субсидии:

- единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат на проведение мероприятий по профилактике COVID-19: закупку средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции

- на основе реестра получателей субсидий, формируемого ФНС

Как определяется размер субсидии?

расходы в фиксированном размере 15 000 руб.

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текущие расходы 6500 руб.*количество работников в мае 2020

! для ИП без работников: 15 000 руб.

Сроки направления заявления на получение субсидии:

с 15 июля по 15 августа 2020

Как попасть в реестр получателей субсидий?

- направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте

- получатель субсидии (субъект МСП) должен состоять в реестре МСП по состоянию на 10 июня

- получатель субсидии (организация) не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а если он ИП – на дату получения субсидии не прекратил деятельность ИП и не снят с учета в налоговом органе

- у получателя субсидии по состоянию на 1 июня отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3 тыс. руб.

Ознакомиться с полным текстом постановления Правительства РФ № 976 от 02.07.2020 можно на сайта mybiz63.ru по ссылке https://mybiz63.ru/materials/normativnaya-baza-antikrizisnykh-mer.

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