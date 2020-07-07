2020-07-07T13:40:02+03:00
Политика

В Правительстве Самарской области кадровые изменения

В Самарской Губернской Думе утвердили ещё одного вице-губернатора
Евгения ВАСИНА
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Фото департамента информационной политикиФото департамента информационной политики
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7 июля в Самарской Губернской Думе проходит пятьдесят пятое заседание. В повестке встречи ряд важнейших вопросов, среди них утверждение кандидата на пост вице-губернатора. Как сообщает департамент информационной политики, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Терентьева на должность вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области. Все 43 парламентария, участвующие в заседании, высказались «За».

- Должность вице-губернатора — руководителя Администрации Губернатора Самарской области - это, конечно, одна из ключевых должностей,- подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Кандидатура, предлагаемая к согласованию, на мой взгляд, отвечает всем предъявляемым критериям. Умеет работать в режиме полной мобилизации.

Известно, что Владимир Терентьев имеет несколько дипломов о высшем образовании. Он окончил Самарский государственный университет и Московский экономико-финансовый институт, а также Академию при Президенте РФ. Ранее работал в администрации Самары, до назначения исполнял обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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