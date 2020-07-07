2020-07-07T13:26:40+03:00
Общество

В Самаре 61-летняя женщина на БМВ проехала на красный свет и устроила ДТП

В результате происшествия пострадали два человека
Владислав КИРСАНОВ
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Во всех деталях ДТП разбираются полицейскиеВо всех деталях ДТП разбираются полицейскиеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 6 июля, в Самаре произошло ДТП. В районе 18:40 61-летняя женщина на БМВ двигалась от улицы Клинической в сторону Чкалова. На перекрестке она проехала на красный сигнал светофора, в результате чего произошло ДТП с «Хендаем», за рулем которого был 57-летний мужчина.

– В результате столкновения пострадали два пассажира второй иномарки. Им было назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов, женщина в момент аварии находилась в трезвом состоянии, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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