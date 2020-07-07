2020-07-07T13:48:27+03:00
Общество

В Самаре задержали двух ранее судимых драгдилеров

Они орудовали на территории Советского и Куйбышевских районов
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанным грозят новые тюремные срокиЗадержанным грозят новые тюремные срокиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сотрудники полиции Самары рассказали об успешных задержаниях подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Так, на улице Гагарина в поле зрения правоохранителей попала 41-летняя женщина. При ее досмотре был обнаружен бумажный сверток с героином, масса которого достигала 0,97 грамма. Ранее гражданка была судима за совершение кражи.

– На Южном шоссе был задержан 31-летний мужчина. Он добровольно выдал метилэфедрон массой 0,8 грамма. Ранее местный житель был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На двух драгдилеров возбуждено уголовное дело, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления, а также каналы поставки запрещенных веществ. Задержанным грозят новые тюремные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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