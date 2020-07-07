В Самаре задержали двух ранее судимых драгдилеров
Сотрудники полиции Самары рассказали об успешных задержаниях подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Так, на улице Гагарина в поле зрения правоохранителей попала 41-летняя женщина. При ее досмотре был обнаружен бумажный сверток с героином, масса которого достигала 0,97 грамма. Ранее гражданка была судима за совершение кражи.
– На Южном шоссе был задержан 31-летний мужчина. Он добровольно выдал метилэфедрон массой 0,8 грамма. Ранее местный житель был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На двух драгдилеров возбуждено уголовное дело, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления, а также каналы поставки запрещенных веществ. Задержанным грозят новые тюремные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU