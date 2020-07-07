В Самарской области утонул 57-летний мужчина и 10-летний ребенок

7 Июль 2020 2020-07-07T16:03:37+03:00

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За сутки в Самарской области произошло два несчастных случая на воде. Так, ранним утром, в районе Новокуйбышевска поступил сигнал о том, что в озере «Гудковские пруды» утонул 57-летний человек. Спасателям удалось извлечь его тело и передать сотрудникам полиции.

– Также утром около Чапаевска произошла еще одна трагедия. Водолазный отряд был отправлен в Титовку, где в воде обнаружили тело 10-летнего ребенка. Спасатели также передали его правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия, – сообщили в ПСС по Самарской области.

Отметим, что за последнюю неделю в Самарской области резко участились несчастные случаи на воде. Среди утонувших много детей. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU