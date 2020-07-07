2020-07-07T15:33:26+03:00
Общество

В Самаре столкнулись два трамвая

Об этом сообщили очевидцы происшествия
Владислав КИРСАНОВ
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На улице Победы скопилась пробкаНа улице Победы скопилась пробкаФото: предоставлено очевидцем
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Сегодня, 7 июля, в Самаре произошло необычное ДТП. На улице Победы столкнулись два трамвая. Происшествие произошло на пересечении с улицей Елизарова.

– Сначала очень удивилась, как транспорт, который ходит по рельсам, параллельным друг другу, может столкнуться. Потом стало все понятно. Просто один из составов сошел с рельсов. Теперь и без того загруженная улица Победы окончательно утонула в жарких пробках, – сообщила «КП-Самара» очевидец происшествия.

Отметим, что это не первый раз, когда трамваи в столице губернии сходят с рельсов. Ранее такое уже происходило на XXII Партсъезде. Пробка на улице Победы стала неотъемлемым атрибутом Самары после перекрытия улицы Физкультурной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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