В Самаре на две недели останутся без горячей воды сотни домов

7 Июль 2020 2020-07-07T16:10:16+03:00

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Сегодня, 7 июля, в Самаре отключат горячую воду в сотнях домов. В границах улиц Ташкентской, Московского шоссе, Ново-Вокзальной, Солнечной, проспекта Карла Маркса, Ракитовского Шоссе, Малекесской, Зубчаниновского шоссе и Литвинова будет проводиться гидравлические испытания тепломагистралей №3 и 4 от Самарской ТЭЦ.

– Проведение гидравлических испытаний необходимо для качественной подготовки отопительных систем города к осенне-зимнему периоду. Они позволяют выявить и в последующем устранить дефекты на сетях, обеспечив тем самым надежное теплоснабжение предстоящей зимой, – говорится в сообщении ОАО «ПТС».

Все испытания должны быть завершены 19 июля. Автолюбителей просят не оставлять свои транспортные средства в зонах теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU