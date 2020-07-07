В России подготовят изменения в законодательство, необходимые после принятия поправок в Конституцию

7 Июль 2020 2020-07-07T16:19:00+03:00

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В Самарской области за поправки в конституцию проголосовали 80,55% избирателей. Это один из лучших показателей в ПФО по поддержке изменений. Чтобы все нововведения вступили в силу, теперь предстоит подготовить соответствующие изменения в законодательство. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны». Активно в этот процесс включились фракции «Единой России».

Только на федеральном уровне необходимо изменить около ста законов. Для изменения законов на уровне субъектов, по мнению «единороссов» необходимо создавать соответствующие рабочие группы с главами регионов, представителями общественных организаций и юридического сообщества.

Работу по изменениям в законодательство представители «Единой России» планируют совместить с формированием основных положений народной программы партии.

- Уже сейчас можно сказать, что законодательные изменения затронут социальную, научную, культурную сферы. А также здравоохранение, организации единой системы публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательства о выборах. Вопросы обороны и безопасности; неприкосновенности территорий РФ, развитие предпринимательства и частной инициативы; поддержка некоммерческих организаций и развитие институтов гражданского общества, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU