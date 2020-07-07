2020-07-07T19:39:19+03:00
Общество

В Самаре рассказали, когда смогут открыться фитнес-центры

В Роспотребнадзоре считают, что допускать людей в закрытые залы очень рискованно, центры обещают что-то предложить
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Глава региона обсудил вопросы с представителями фитнес-сферы ФОТО: Правительство Самарской областиГлава региона обсудил вопросы с представителями фитнес-сферы ФОТО: Правительство Самарской области
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В Самаре губернатор встретился с представителями крупнейшгих фитнес-клубов, которые хотят как можно скорее открыться после пандемии. Сейчас Роспотребнадзор на это добро не дает, так как в клубах много контактных поверхностей, и скапливается много народа в непроветриваемом помещении.

При этом большая часть фитнес-залов расположена в крупных городах, а именно здесь самая печальная обстановка. Глава региона предложил представителям клубов договориться между собой, какие обязательства они готовы взять на себя.

- Давайте вместе найдем аргументы, которые помогут возобновить деятельность индустрии. Нам тоже надо санитарным службам что-то предлагать, встречные шаги делать, чтобы добиться положительного решения, - попросил Дмитрий Азаров.

Такие предложения хотят разработать уже к пятнице, чтобы обсудить на заседании 13 июля. Возможно, именно тогда примут решение об открытии фитнес-центров.

Также представители индустрии попросили главу региона помочь в экономическом плане: поговорить с поставщиками коммунальных ресурсов, чтобы те сделали скидки и разобраться в сложных отношениях с арендаторами.

- Надеюсь, что в ближайшие две недели мы придем к компромиссу и откроемся. Мы готовы выполнить все требования Роспотребнадзора, даже согласны на 15% загрузку залов, только бы отрасль начала работать, – поделилась эмоциями исполнительный директор Kinup-Wellness Галина Гражданкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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