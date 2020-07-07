В Самаре снова перестал ходить электробус

7 Июль 2020 2020-07-07T19:40:55+03:00

Когда транспорт вернется на маршрут, пока неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

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Представители Трамвайно-троллейбусного управления Самары рассказали об очередной поломке электробуса. Таким образом, 108-й маршрут снова перестает ходить в городе.

– К сожалению, движение остановлено. У Транспорта, который ходит от Губернского рынка до Южного года, выявлена техническая неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства, – сообщили представители ТТУ в твиттере.

Отметим, что это далеко не первая поломка электробуса, который в сутки совершает шесть рейсов. Ранее транспорт даже попадал в ДТП. О том, когда он вернется на дороги Самары пока не известно. Пассажирам предложили пользоваться другими видами транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU