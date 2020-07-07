Возгорание на сызранском НПЗ ликвидировали, серьезных последствий удалось избежать

7 Июль 2020 2020-07-07T21:26:55+03:00

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Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе предприятия, ЧП произошло 7 июля на установке гидроочистки дизельного топлива.

- Возгорание произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования с незначительным выходом нефтепродукта. Площадь пожара составила 40 м2. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам отсутствует, - уточнили в пресс-службе.

На предприятии уже создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Напомним, сообщение о ЧП на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе поступило на пульт дежурного примерно в 17:58. К месту возгорания были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу – Пожар №2. Ликвидировать возгорание удалось уже в 18:15. Для ликвидации возгорания привлекли 85 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 19 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU