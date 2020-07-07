2020-07-07T21:32:02+03:00
Происшествия

В Самаре бывшего прокурора отправили в колонию за взятку

По версии следствия, Дмитрий Теркунов получил через посредника 150 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
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Приговор пока не вступил в законную силуПриговор пока не вступил в законную силуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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30 июня в Промышленном районном суде вынесли приговор Дмитрию Теркунову. Бывшего прокурора признали виновным в получении взятки (ч.2 ст.290 УК РФ)

По версии следствия, он получил через посредника 150 тысяч рублей, взамен обещал помочь осужденному, который отбывал наказание в ИК-5, с условно-досрочным освобождением.

На тот момент Теркунов занимал должность старшего помощника самарского прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Самарской области.

По решению суда Теркунов признан виновным, его приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд не наложил на него дополнительного наказания в виде штрафа или запрета занимать должности в правоохранительных органах, как это делается обычно.

Напомним, в том же Промышленном районном суде 8 июня за взятку в размере 200 тысяч рублей бывшего заместителя прокурора Промышленного района Олега Анищенко приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

Впрочем, приговоры обоим прокурорам пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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