Самарцы нашли на пляже гигантскую осу-сколию, которая водится лишь на юге

7 Июль 2020 2020-07-07T21:58:00+03:00

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Насекомое необычных размеров обнаружили на городском пляже две жительницы Самары. Вначале они решили что это шершень. Так именуют самого крупного представителя так называемых общественных ос. Его тело может достигать 55 мм в длину. По сути, шершни весьма полезные насекомые, они питаются вредителями садовых и лесных культур: тлей, листоблошек, клещей.

- Мы решили проверить, действительно ли это шершень. Но, если верить результатам поиска в интернете, это не шершень, а гигантская оса-сколия, которая водится на юге, в субтропиках и на Кавказе, - отметила одна из девушек. - На Самарском пляже она пыталась утопиться в детском бассейне, но мы её спасли и эвакуировали на траву. Так что очень может быть, что она до сих пор где-то там.

Как вы думаете это шершень или гигантская оса-сколия? Предлагаем обсудить в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU