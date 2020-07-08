В Самаре продлили ограничения движения на улице Некрасовской
Администрация Самары рассказала о продлении ограничений движения по улице Некрасовской. Речь идет об участках в границах перекрестка с улицей Галактионовской. Меры будут действовать с 10 до 13 июля. Движение организовано по временной схеме.
– Изменится маршрут трамваев и автобусов. Так. трамваи №1 и №5 будут следовать по улицам Венцека, Фрунзе и Красноармейской. Также в объезд будут направлены автобусы 2, 23, 41, 53, 205. Горожан просят с пониманием отнестись к данным ограничениям, – сообщили власти столицы региона.
На данном участке будут продолжены работы по техническому перевооружению теплотрассы. Это необходимо в рамках подготовки города к новому зимнему отопительному сезону. Подобные работы сейчас ведутся по всему городу.
ИСТОЧНИК KP.RU