В Самаре продлили ограничения движения на улице Некрасовской

8 Июль 2020 2020-07-08T08:18:02+03:00

Ознакомиться со схемами объезда можно на сайте администрации Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Администрация Самары рассказала о продлении ограничений движения по улице Некрасовской. Речь идет об участках в границах перекрестка с улицей Галактионовской. Меры будут действовать с 10 до 13 июля. Движение организовано по временной схеме.

– Изменится маршрут трамваев и автобусов. Так. трамваи №1 и №5 будут следовать по улицам Венцека, Фрунзе и Красноармейской. Также в объезд будут направлены автобусы 2, 23, 41, 53, 205. Горожан просят с пониманием отнестись к данным ограничениям, – сообщили власти столицы региона.

На данном участке будут продолжены работы по техническому перевооружению теплотрассы. Это необходимо в рамках подготовки города к новому зимнему отопительному сезону. Подобные работы сейчас ведутся по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU