В Самарской области объявили оранжевую опасность из-за жары до 42 градусов
В Самарской области погода продолжает ставить горячие рекорды. В Приволжском УГМС объявили штормовое предупреждение: температура в южных районах области может подняться до 42 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности, людей просят быть очень внимательными к себе и окружающим. Высокий уровень жары сохранится до вечера 9 июля.
Жарко будет не только на юге. В город тоже обещают 37-39 градусов, ветра практически нет, осадков не будет. Поэтому лучше всего спрятаться от палящего солнца в помещении. Днем лучше не ходить даже на пляж, можно получить солнечный удар.
Чтобы не рисковать здоровьем, нужно соблюдать правила поведения в жаркую погоду: пить больше воды,надевать легкую одежду. Людям с хроническими заболеваниями нужно посоветоваться с врачом и соблюдать щадящий режим. Старайтесь выходить на улицу утром или вечером. Будьте внимательны к окружающим, особенно детям и пожилым людям. Если видите симптомы солнечного или теплового удара - помогите им.
ИСТОЧНИК KP.RU