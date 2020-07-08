В Самарской области объявили оранжевую опасность из-за жары до 42 градусов

8 Июль 2020 2020-07-08T08:56:30+03:00

Жару, конечно, легче переживать где-то у воды, но и под палящее солнце лучше не выходить

Синоптики предупреждают, что жарче всего будет на юге, но и остальным регионам достанется

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В Самарской области погода продолжает ставить горячие рекорды. В Приволжском УГМС объявили штормовое предупреждение: температура в южных районах области может подняться до 42 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности, людей просят быть очень внимательными к себе и окружающим. Высокий уровень жары сохранится до вечера 9 июля.

Жарко будет не только на юге. В город тоже обещают 37-39 градусов, ветра практически нет, осадков не будет. Поэтому лучше всего спрятаться от палящего солнца в помещении. Днем лучше не ходить даже на пляж, можно получить солнечный удар.

Чтобы не рисковать здоровьем, нужно соблюдать правила поведения в жаркую погоду: пить больше воды,надевать легкую одежду. Людям с хроническими заболеваниями нужно посоветоваться с врачом и соблюдать щадящий режим. Старайтесь выходить на улицу утром или вечером. Будьте внимательны к окружающим, особенно детям и пожилым людям. Если видите симптомы солнечного или теплового удара - помогите им.

ИСТОЧНИК KP.RU