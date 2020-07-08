2020-07-08T13:47:00+03:00
Общество

Министром здравоохранения Самарской области стал главврач СОКБ Середавина Армен Бенян

Нового руководителя минздрава представил на заседании Правительства Дмитрий Азаров
Ольга НОВИКОВА
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Армен Бенян возглавит самарский минздравАрмен Бенян возглавит самарский минздрав
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В Самарской области назначили нового министра здравоохранения. Им стал главный врач СОКБ им.Середавина Армен Бенян. Нового руководителя минздрава представил губернатор Дмитрицй Азаров на заседании Правительства Самарской области 8 июля. Глава региона вручил ему соответствующее удостоверение.

Армен Бенян закончил Самарский государственный медицинский университет. Начал работать в СОКБ им.Середавина с 2004 года в должности врача-токарального хирурга С 2008 по 2011 годы заведовал операционным блоком главного корпуса. С 2011 года по 2019 гг. заведовал хирургическим торакальным отделением. В апреле 2019 года возглавил областную больницу. Доктор медицинских наук.

Напомним, две недели назад уже появлялась информация о планируемом назначении Армена Беняна на должность руководителя регионального здравоохранения, но тогда она официально не подтвердилась, хотя в самой больнице признавались - ждут нового назначения со дня на день

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Министром здравоохранения Самарской области стал главврач СОКБ Середавина Армен Бенян