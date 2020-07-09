Самарская область вновь побила многолетние рекорды аномальной жары
Приволжское УГМС рассказало о новых температурных рекордах в Самарской области. Так, 8 июля, аномально жарко было в Тольятти и Кинель-Черкассах. Воздух там прогрелся до 36,5 и 34,9 соответственно.
– В Тольятти был перекрыт рекорд девятилетней давности. Причем отклонение составило 1,7 градуса. В Кинель-Черкассах вовсе были обновлены значения 1982 года. 38 лет назад там было на 0,5 градуса прохладнее, чем в среду, – сообщают синоптики.
Жара в Самарской области продолжит держаться минимум до конца недели. Небольшой спад аномальных температур ожидается в субботу, когда столбик термометра остановится на отметке в 30 градусов. Также ожидаются грозы, возможен град и порывистый ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU