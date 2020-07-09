2020-07-09T09:18:46+03:00
Общество

Самарская область вновь побила многолетние рекорды аномальной жары

На сей раз две метеостанции показали предельные значения температуры
Владислав КИРСАНОВ
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К концу недели жара немного спадетК концу недели жара немного спадетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Приволжское УГМС рассказало о новых температурных рекордах в Самарской области. Так, 8 июля, аномально жарко было в Тольятти и Кинель-Черкассах. Воздух там прогрелся до 36,5 и 34,9 соответственно.

– В Тольятти был перекрыт рекорд девятилетней давности. Причем отклонение составило 1,7 градуса. В Кинель-Черкассах вовсе были обновлены значения 1982 года. 38 лет назад там было на 0,5 градуса прохладнее, чем в среду, – сообщают синоптики.

Жара в Самарской области продолжит держаться минимум до конца недели. Небольшой спад аномальных температур ожидается в субботу, когда столбик термометра остановится на отметке в 30 градусов. Также ожидаются грозы, возможен град и порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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