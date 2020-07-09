Курумоч открыл новые рейсы из Самары в Екатеринбург

Теперь в Екатеринбург рейсы будут проводиться шесть раз в неделю ФОТО: пресс-служба Курумоча

С 17 июля из самарского аэропорта Курумоч можно будет улететь в Екатеринбург на дополнительных рейсах. Их будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».

– Рейсы запланированы с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Самары в 19:15 местного времени. Общее время в пути составит 1 час 30 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров, – сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что сейчас в Екатеринбург летают самолеты компании Utair. Рейсы осуществляются по вторникам, четвергам и субботам. В июле количество рейсов увеличится до шести в неделю.