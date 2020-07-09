Самарские таможенники задержали 15 тысяч пар «паленой» брендовой обуви

9 Июль 2020 2020-07-09T11:11:50+03:00

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Самарские таможенники остановили транспортное средство, следовавшее из Казахстана в Москву. Грузовик был задержан в районе Большой Черниговки. В грузовом кузове машины перевозили кроссовки и сланцы марок Adidas, Nike, Reebok и Under Armour.

– На них отсутствовала заводская упаковка, качество продукции и дизайн этикеток не соответствовали оригинальным. Также отправитель партии не заключал с правообладателями договор на использование товарных знаков, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Общий ущерб, который товар мог нанести правообладателию составил 66 миллионов рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы готовят для передачи сотрудникам МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU