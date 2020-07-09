2020-07-09T13:23:17+03:00
Общество

В Самарской области в ДТП погибли два человека

«Ларгус» и «Тойота» столкнулись лоб в лоб
Владислав КИРСАНОВ
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Страшная трагедия произошла под Сызранью ФОТО: КТВ-ЛУЧСтрашная трагедия произошла под Сызранью ФОТО: КТВ-ЛУЧ
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Сегодня, 9 июля, под Сызранью произошло серьезное ДТП. Около села Троицкое Сызранского района столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, у «Ларгуса» в какой-то момент лопнуло колесо. Из-за этого транспортное средство выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с внедорожником «Тойота». От удара легковушка перевернулась.

– Сообщается, что погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля. Люди, находившиеся в иномарке, были госпитализированы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На месте работают сотрудники полиции. Им предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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