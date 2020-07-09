В Самарской области в ДТП погибли два человека
Сегодня, 9 июля, под Сызранью произошло серьезное ДТП. Около села Троицкое Сызранского района столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, у «Ларгуса» в какой-то момент лопнуло колесо. Из-за этого транспортное средство выбросило на встречную полосу. Там она столкнулась с внедорожником «Тойота». От удара легковушка перевернулась.
– Сообщается, что погиб водитель и пассажир отечественного автомобиля. Люди, находившиеся в иномарке, были госпитализированы, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
На месте работают сотрудники полиции. Им предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Правоохранители напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU